Podcast Mercado: Conceição confirmado na Supertaça, Gonçalo Ramos rende já 20 milhões e o futuro de João Félix

Os jornalistas Gonçalo Vasconcelos, Valter Marques e Filipe Balreira analisam mais um dia de mercado, com a saída de Gonçalo Ramos e as negociações por Trubin a marcar a agenda do Benfica, enquanto Taremi suscita interesse do Inter e Sérgio Conceição estará no banco na Supertaça. Já o Sporting arruma a casa, com a entrada de Hjulmand e a saída de Chermiti, esperado esta segunda-feira no Everton.