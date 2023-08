Podcast Mercado: Dupla renova com o Sporting, FC Porto tenta Jorge Sánchez e Nottingham quer Florentino

Os jornalistas Nuno Barbosa, Ricardo Granada, Valter Marques e Filipe Balreira analisam mais um dia de mercado de transferências, com as renovações de contrato de Nuno Santos e Pote a marcarem o dia-a-dia do Sporting, além do interesse do FC Porto em Jorge Sánchez, lateral do Ajax, e a nova investida prometida do Nottigham Forest pelo Florentino.