Podcast Mercado: Edwards trava na cláusula, a conversa entre Pinto da Costa e Conceição e Schmidt segura Rafa

Num dia em que o nosso jornal dá conta do retrocesso no dossiê de aumento da cláusula de rescisão de Marcus Edwards com o Sporting, o clube de Alvalade continua atento às leis do mercado, tal como os rivais. O Benfica, através da vontade de Roger Schmidt, deixa claro que não quer abrir mão neste momento de Rafa, enquanto, mais a Norte, Sérgio Conceição e Pinto da Costa tiveram a aguardada reunião que levou a um reforço da confiança na continuidade do treinador. Há ainda a possível venda da SAD do Estoril (que tem atrasado as decisões de mercado do clube), a dança de treinadores na Liga, bem como o futuro de... Bernardo Silva.