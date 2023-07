Podcast Mercado: Giménez vs Ramos e a comparação entre os avançados do Sporting com a 'Goalpoint'

A 'Goalpoint', em conjunto com Record, traça uma comparação entre Gonçalo Ramos e Santiago Giménez, alvo prioritário do Benfica se o português sair. Poderá também encontrar as semelhanças e diferenças entre Gyökeres, Paulinho e Chermiti, os três pontas-de-lança do Sporting para 2023/24 e iremos até ao Algarve, onde está o jornalista Filipe Balreira a acompanhar o Benfica-Celta.