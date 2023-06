A novela Gyökeres está a entrar nos últimos episódios, enquanto no Benfica ficou definido o preço de Gonçalo Ramos e o negócio Kerkez complicou-se. Já no FC Porto, Fran Navarro deverá ser oficializado em breve. Estes e outros temas nesta edição do 'Mercado Record by ESC Online'.