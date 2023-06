Podcast Mercado: O futuro de Guedes no Benfica, Sporting ataca Gyökeres e Al Hilal pensa em Sérgio Conceição

Com Gonçalo Guedes mais próximo de permanecer no Benfica para a nova temporada, o painel de jornalistas de Record dá-lhe a conhecer as novidades sobre o que se passa no mercado de transferências nacional e internacional. A nível interno, a cobiça do Sporting em Viktor Gyökeres continua a dar que falar, e com novos capítulos e declarações à mistura (desta vez do dono do Coventry), além de Sérgio Conceição, com uma proposta milionária oriunda do Al Hilal.