Américo Branco esteve com os jornalistas de Record nesta edição do Mercado Record by ESC Online. O diretor desportivo do Fortuna Sittard falou da ida de Gonçalo Esteves para o AZ Alkmaar, do rendimento de Kökçü e ainda de Eduardo Quaresma, jogador que levou para o Tondela por empréstimo quando trabalhava nos beirões.