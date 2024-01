Podcast Mercado: O regresso recusado por Rúben Amorim e as possíveis mudanças no ataque do Benfica

Rúben Amorim recusou um regresso ao Sporting nesta janela de transferências. Já o Benfica tem Marcos Leonardo na mira para reforçar o ataque, enquanto na atualidade portista, David Carmo pode seguir as pisadas de Fran Navarro, já que está a ser observado pelo Olympiacos. Todos estes temas serão discutidos nesta edição Mercado Record by ESC Online, com os jornalistas Filipe Balreira, Gonçalo Vasconcelos e Rafael Soares.