Já sabe que à sexta-feira a Goalpoint junta-se ao Record para um 'Mercado Record by Esc Online' especial. Desta vez, o Pedro Ferreira analisou Beltrán e Pavlidis, alvos do Benfica para substituir Gonçalo Ramos, Trubin (guarda-redes do Shakhtar) e Hjulmand (médio do Lecce desejado pelo Sporting).