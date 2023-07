O presidente da SAD do Estrela da Amadora, Paulo Lopo, esteve à conversa com os jornalistas Rafael Soares, João Soares Ribeiro e Nuno Barbosa e não fugiu a nenhuma questão sobre o mercado. Os detalhes do negócio do Benfica por Jurásek e a chegada de Carmona para reforçar o Sporting são outros tema em destaque.