Podcast Mercado: Os planos do Sporting, Bruma oficial no Sp. Braga, Barça mira Florentino e dupla saída no FC Porto

Num dia em que Record lhe explica o plano do Sporting para 2023/24, Bruma é oficializado como reforço do Sp. Braga, num acordo importante para um campeonato que está prestes a ver partir Manafá, de bilhete reservado para a Turquia. Isto e muito mais que merecem a análise e atualizações dos nossos jornalistas relativamente às movimentações no mercado.