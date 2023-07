David Novo e Rita Pedroso, enviada-especial do Record a Inglaterra para acompanhar o estágio do Benfica, analisam as notícias do mercado de transferências. Destaque para as declarações de Rui Costa sobre João Félix, Gonçalo Ramos e Rafa. Já Gyökeres vai ter a cláusula de rescisão mais alta do plantel do Sporting: 100 milhões de euros.