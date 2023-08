Podcast Mercado: Schmidt fecha porta a saídas, Sporting na frente por Fresneda e como Iván Jaime poderia rumar ao FC Porto

Os jornalistas Rafael Soares, Miguel Amaro e Filipe Balreira abordam as últimas do mercado de transferências nacional e internacional, com Schmidt a fechar a porta à saída de Florentino, Neres e Morato, além das novidades acerca de Vlachodimos e o interesse de Sporting em Fresneda. Já no FC Porto, Otávio está de saída e Iván Jaime volta a ser apontado. Saiba em que cenário o jogador do Famalicão poderia rumar à Invicta.