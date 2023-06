Depois da entrevista de Frederico Varandas em que confirmou que depois da saída de Ugarte, o Sporting não vai "vender mais nenhum jogador nuclear", os jornalistascomentam os temas quentes do mercado do leão. No Benfica, destaque para a aproximação de Castellanos ao Estádio da Luz e no FC Porto, Sérgio Conceição segura David Carmo.