Podcast Mercado: Taremi rejeita Milan pelo FC Porto, Vlachodimos de partida e Sporting renova com Muniz

Num dia marcado pela oficialização de Iván Jaime como reforço do FC Porto, os jornalistas Bruno Fernandes, Valter Marques, José Miguel Machado e Filipe Balreira analisam ainda as iminentes saídas de Vlachodimos e Ristic do Benfica, além do interesse do Burnley em Tomás Araújo, além da oficialização do empréstimo de Fatawu por parte do Sporting e a renovação de contrato com o jovem João Muniz.