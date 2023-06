Podcast Mercado: Ugarte e Ramos valorizam como ninguém, Benfica avança por Bento e as últimas de Gyökeres e Conceição

A edição que dá o pontapé de saída desta semana no Mercado Record conta com a presença do convidado Gonçalo Tristão Santos, que explica o que está por detrás da valorização de jogadores na Liga, surgindo Gonçalo Ramos e Ugarte no topo, ao contrário de Rafa, Taremi e David Carmo, em queda. O colaborador do Transfermarkt junta-se ao debate com André Santos e Filipe Balreira, que abordam as últimas do interesse de Benfica em Bento, na cobiça do Sporting em Gyökeres, bem como do Al Hilal em Sérgio Conceição.