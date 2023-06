Podcast Mercado: Ugarte fala à PSG, Rafa intocável para Schmidt e FC Porto com liquidez para investir

Num dia em que Ugarte confirmou a ida para para o PSG frisando que vai jogar "num clube gigante", também Tiago Tomás se despediu do Estugarda após o final do empréstimo. Contudo, o avançado não tem espaço no Sporting e deverá ficar pela Alemanha. Os laterais brasileiros, Gilberto na porta de saída e Lodi como possível reforço, continuam a ser tema de conversa no Benfica, bem como Rafa, que é imprescindível para Roger Schmidt. Entretanto, o FC Porto continua a esperar que dia 30 chegue para poder começar a atacar o mercado, mas uma coisa é certa: há liquidez para investir! Lá fora, o anúncio do novo treinador do Nápoles deixou os nossos jornalistas... surpreendidos.