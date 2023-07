Patrícia Cazón, jornalista do 'AS' que está a acompanhar o estágio do Atlético Madrid, participou no 'Mercado Record' para comentar o futuro de João Félix, jogador cujo regresso ao Benfica é um sonho de Rui Costa. Gyökeres e Alan Varela foram outros protagonistas. Com David Novo, João Soares Ribeiro e José Miguel Machado.