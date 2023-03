Chegámos a França e visitámos Platini, Zidane e... Materazzi

Desta vez a viagem pelas histórias do futebol e do jornalismo desportivo levaram-nos até França, casa de dois magos do desporto-rei: Michel Platini e Zinedine Zidane. Uma visita por grandes memórias e com grandes protagonistas.

Conteúdo exclusivo para assinantes Record Premium Assine Já Se já é assinante faça login

24 de março de 2023 às 10:00