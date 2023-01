Dia de mestres: Do legado de Joaquim Meirim à liderança de José Mourinho

Como prometido, dedicámos um episódio do 'Baú do Rui' ao mestre Joaquim Meirim, figura muito peculiar e relevante do futebol português, considerado por muitos como um dos mestres do futebol português. E já que um ...

Conteúdo exclusivo para assinantes Record Premium Assine Já Se já é assinante faça login

08:35