Do legado do professor Manuel Sérgio até aquele remate defendido por Mourinho Félix

Mais uma semana recheada de grandes histórias no podcast do nosso Rui Dias, que desta vez nos ajudou a entender melhor o legado do professor Manuel Sérgio. Mas não ficámos por aqui e viajámos até um dia muito ...

Conteúdo exclusivo para assinantes Record Premium Assine Já Se já é assinante faça login

10 de fevereiro de 2023 às 09:15