Hoje viajamos com Carlos Manuel: Um jogador diferente dentro e fora de campo

Carlos Manuel é uma das grandes figuras do futebol português e foi o alvo de toda a nossa atenção em mais um 'Baú do Rui'. Um jogador muito especial e que tinha um modo bem peculiar de lidar com os jornalistas e gerir ...

Conteúdo exclusivo para assinantes Record Premium Assine Já Se já é assinante faça login

09:00