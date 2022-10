O impressionante legado (e as grandes histórias) de Manuel Bento

Manuel Bento é uma figura de tremendo destaque no futebol português. O guarda-redes do Benfica sempre foi um jogador especial, como nos conta Rui Dias em mais um episódio do nosso podcast.

Conteúdo exclusivo para assinantes Record Premium Assine Já Se já é assinante faça login

08:08