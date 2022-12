Quatro homens nórdicos, um hotel e muita confusão

Mais um episódio do nosso podcast e desta vez com uma história deliciosa contada pelo Rui Dias, que assistiu a um episódio bem peculiar numa jornada europeia do Sporting. A não perder...

Conteúdo exclusivo para assinantes Record Premium Assine Já Se já é assinante faça login

08:45