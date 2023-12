À conversa com Pedro Sequeira e Raul Faria sobre a evolução dos eSports em Portugal

Neste episódio da 'A Voz do Desporto', podcast realizado em parceria com a Confederação do Desporto de Portugal (CDP), o jornalista Diogo Jesus esteve à conversa com o professor Pedro Sequeira (coordenador do curso técnico superior profissional em Gaming e Esports da Escola Superior de Desporto de Rio Maior) e com Raul Faria (coordenador de Futebol Virtual na Federação Portuguesa de Futebol) sobre a tremenda evolução da realidade dos eSports em Portugal.