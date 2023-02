2ª temporada de Dragon Ball: O Breaker já está disponível

Descobre a 2ª Temporada de DRAGON BALL: The BREAKERS, e todos os seus novos conteúdos e personagens, disponíveis agora.

DRAGON BALL: A 2ª temporada de BREAKERS inclui um novo Raider, um novo mapa, bem como transpheres adicionais e possibilidades de personalização. New Survivor Skins também estão disponíveis, e agora podes jogar como Yajirobe, Chi-Chi e King Furry.

A 2ª temporada também vem com um novo Dragon Tier, com recompensas ao jogar e desbloquear ranks, incluindo King Furry skin.

Podes jogar como o Vegeta, The Saiyan Prince, como o novo Raider a vaguear pelas Costuras Temporais da 2ª temporada!

Primeira forma: SaibamanNo início da partida, vais jogar a um Saibaman. Há vários deles à volta do mapa, e podes mudar o controlo entre osm. Se o HP do Saibaman chegar a 0 ou se algum tempo passar, mesmo que evolução energy não esteja no limite, o Saibaman evoluirá automaticamente. A terceira forma de evoluir é agarrando um sobrevivente e usando a habilidade de auto-destruição. "

Segunda forma: NappaNappa pode aumentar a sua energia de evolução acabando com civis e ferindo sobreviventes. Quando Nappa enche a energia da evolução ou é derrotado por Survivors, Vegeta assume como a sua próxima forma.

Terceira forma: VegetaVegeta tem duas maneiras de se transformar no Great Ape. O primeiro é criar uma Power Ball:: esta é uma habilidade ativa de Vegeta que cria uma lua cheia improvisada necessária para se transformar em um Great Ape. A segunda maneira é reunir todas as 7 Dragon Balls, e depois pedir a Shenron para "show you the full moon " que desencadeia a transformação do Great Ape.

Both Nappa e Vegeta possuem um scouter que destaca os sobreviventes ao seu redor com uma certa gama. Nappa pode plantar um Saibaman no chão que vai emboscar aproximando-se de Survivors. Do outro lado, a Vegeta pode usar a sua habilidade "Call Nappa" para procurar sobreviventes. Esta habilidade só está disponível para a Vegeta se Nappa evoluir sem ser derrotado por Survivors.