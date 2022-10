Já abriram as inscrições para o Red Bull Campus Clutch

Estão oficialmente abertas as inscrições para o Red Bull Campus Clutch 2022 . Para participar é preciso ser estudante universitário e reunir uma equipa de cinco elementos. A competição desenvolve-se em três fases: os Qualificadores, a Final Nacional e a Final Mundial.Os qualificadores decorrem online nos dias 30 de outubro e 1 de novembro e a Final Nacional está agendada para novembro. Os Campeões Nacionais garantem um lugar na Final Mundial que vai ter como cidade anfitriã São Paulo, no Brasil, entre os dias 11 e 16 de dezembro. Os vencedores levam para casa um prémio de 20 mil euros.VALORANT é sem dúvida um dos maiores fenómenos recentes dos Esports, com um número crescente de jogadores e fãs em todo o mundo. Criado no ano passado, o Red Bull Campus Clutch rapidamente se afirmou como o maior evento global desta modalidade exclusivamente aberto a universitários. Ao todo, mobilizou mais de 50 mil participantes em 400 eventos nos cinco continentes.Portugal destacou-se nesta dinâmica ao conquistar o título de Vice-Campeã do Mundo com a formação Project S, treinada por Sef_Val e composta por LionClaw, Bati, jannyXD, k1zpawn e SILENT.