Campanha “Escolhas Essenciais” regressa à PlayStation Store

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia o regresso à PlayStation®Store da campanha "Escolhas Essenciais", o que significa que os jogadores poderão desfrutar de diversos títulos para a PlayStation®5 e PlayStation®4 a preços únicos até ao próximo dia 26 de outubro.

Entre as ofertas disponíveis destaque para a Edição Maverick Ultimate de ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN (disponível para a PlayStation®4) que, com estas promoções, passa a estar disponível por apenas 21,99€ (antes 109,99€) na PlayStation®Store. Esta Edição inclui o ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN, TOP GUN: Maverick Aircraft Set; Passe de Temporada; Bónus do passe de temporada; Avião jogável: F-104C- Avril e 8 alcunhas de jogos anteriores.

Destaque ainda para Assassin’s Creed® Origins, um jogo onde o Antigo Egipto, uma época de majestosidade e intrigas, está a desaparecer a meio de uma luta impiedosa pelo poder, e que, com esta campanha, passa a estar disponível na PlayStation®Store por apenas 13,99€ em vez dos habituais 69,99€.

Há mais novidades e, graças a esta campanha, até ao próximo dia 26 de outubro, outros grandes títulos poderão ser adquiridos a preços únicos na PlayStation®Store. É o caso de Borderlands 3 para a PS4™ & PS5™, onde os jogadores terão de descobrir novos mundos e inimigos na pele de um dos 4 novos Vault Hunters, e que passa a custar apenas 13,99€ em vez de 69,99€; e de Dragon Ball FighterZ para a PS4™, que nasce daquilo que torna a série DRAGON BALL tão amada, e que agora está disponível por apenas 10,49€ em vez dos habituais 69,99€.

Em baixo um resumo das principais ofertas desta campanha:

ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN - TOP GUN: Maverick Ultimate Edition para a PS4™: 21,99€ (antes: 109,99€);

Assassin's Creed® Origins para a PS4™: 13,99€ (antes: 69,99€);

Borderlands 3 para a PS4™ & PS5™: 13,99€ (antes: 69,99€);

Call of Duty®: Black Ops 4 para a PS4™: 23,09€ (antes: 69,99€);

Call of Duty®: Black Ops III - Zombies Chronicles Deluxe para a PS4™: 39,99€ (antes: 99,99€);

Destiny 2: The Witch Queen Deluxe Edition para a PS4™ & PS5™: 53,59€ (antes: 79,99€);

Devil May Cry 5 Special Edition para a PS5™: 19,99€ (antes 39,99€);

Dragon Ball FighterZ para a PS4™: 10,49€ (antes: 69,99€);

Dragon Ball Z: Kakarot - Ultimate Edition para a PS4™: 49,99€ (antes: 99,99€);

FAR CRY®6 Gold Edition para a PS4™ & PS5™: 39,99€ (antes: 99,99€);

God of War™ Edição Digital Deluxe para a PS4™: 14,99€ (antes: 29,99€);

Grand Theft Auto V (PlayStation®5): 19,99€ (antes: 39,99€);

GTA Trilogy - The Definitive Edition para a PS4™ & PS5™: 29,99€ (antes: 59,99€);

Mafia: Trilogy para a PS4™: 23,99€ (antes: 59,99€);

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 - Road to Boruto para a PS4™: 9,99€ (antes: 49,99€);

Red Dead Online para a PS4™: 9,99€ (antes: 19,99€);

Red Dead Redemption 2 para a PS4™: 23,99€ (antes: 59,99€);

Resident Evil Pacote Triplo para a PS4™: 19,99€ (antes: 49,99€);

Riders Republic - Deluxe Edition para a PS4™ & PS5™: 29,69€ (antes: 89,99€);

The Crew® 2 Special Edition para a PS4™: 11,99€ (antes: 59,99€);

The Outer Worlds para a PS4™: 19,79€ (antes: 59,99€);

Uncharted™: The Nathan Drake Collection para a PS4™: 9,99€ (antes: 19,99€);

WWE 2K22 Edição nWo 4-Life para a PS4™ & PS5™: 71,99€ (antes: 119,99€);