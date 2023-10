Roblox chegou às plataformas PlayStation 5

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que Roblox, o universo virtual definitivo que permite aos jogadores jogarem, criarem e serem tudo o que conseguirem imaginar, chegou ontem, dia 10 de outubro, às plataformas PlayStation®. Isto significa que os jogadores da PlayStation®4 e da PlayStation®5 já poderão juntar-se a milhões de jogadores e descobrir uma variedade infinita de mundos imersivos criados por uma comunidade global. O título, que permite crossplay entre plataformas, pode ser descarregado de forma totalmente gratuita.

Em Roblox, que conta com mais de 66 milhões de utilizadores ativos por dia e uma vasta variedade de experiências de imersão 3D criadas por uma comunidade global, haverá sempre algo novo para descobrir. Aqui, os jogadores poderão explorar e partilhar milhões de experiências com amigos. Querem explorar a superfície de Marte ou a parte interna de uma baleia? Com o Roblox é possível. Aqui a imaginação é o limite e, entre muitas outras coisas, os jogadores poderão construir a próxima maravilha da arquitetura, criar uma tendência de moda ou simplesmente passar tempo e conversar com amigos. A biblioteca de experiências em constante crescimento significa que haverá sempre algo novo e interessante para cada jogador.

Os jogadores poderão explorar este título juntamente com os seus amigos a qualquer hora e em qualquer lugar. Isto significa que os jogadores poderão conectar-se e entrar no jogo onde quer que estejam. Com suporte multiplataformas completo, os jogadores poderão jogar com os seus amigos e milhões de outras pessoas que estejam em computadores, dispositivos móveis, consolas ou em RV. Mesmo que estejam online em sua casa e os seus amigos no metro, poderão unir-se e divertirem-se juntos.

Além disto, com o Roblox, os jogadores poderão ser quem quiserem e conseguirem imaginar. Poderão, por exemplo, mostrar o seu estilo único e personalizar o seu avatar com várias roupas, acessórios e muito mais. Com um catálogo em constante expansão de itens para avatar, não há limites para o que conseguirão criar. E com tantas opções, porque não mudá-las todos os dias? Haverá sempre espaço no seu inventário para algo inédito e criativo.

Colocar as suas ideias em prática e expressar-se ao criar as experiências e os itens para o avatar dos seus sonhos, e depois partilhá-las com a comunidade de Roblox será extremamente divertido.

Quem tiver uma PlayStation® pode desde ontem fazer download gratuito do jogo e aproveitar este título ao máximo. As possibilidades são infinitas, e existem milhões de experiências imersivas disponíveis.

De realçar que aqueles que quiserem tornar a sua experiência de jogo única poderão também utilizar a moeda do jogo, o robux, para adquirir diversas coisas na loja virtual do título, desde jogos, personagens, itens como armas, vestuário, caras para a criação de avatares, etc. Os jogadores poderão comprar robux através dos cartões-presente PlayStation® pré-pagos utilizáveis na PlayStation®Store e nos pontos de venda habituais. Quem o fizer na PlayStation®Store receberá um código por e-mail para utilizarem através da loja digital da marca na sua consola PlayStation® ou através de qualquer navegador de internet. Existem cartões no valor de 10€, 20€, 30€ e 50€.