4º aniversário de Apex Legends marca nova era para o battle royale

Começa hoje uma nova era nos Jogos Apex. A Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) e a Respawn Entertainment estão a assinalar o 4º aniversário de Apex Legends, o adorado shooter herói e jogo battle royale, com a atualização mais impactante desde o lançamento que toca praticamente todos os aspetos do jogo em Apex Legends: Revelry. A Respawn lançou atualizações abrangentes e mudanças massivas na experiência de gameplay de Apex Legends, e introduz uma experiência expandida de novos jogadores, revendo a forma como todas as Legends jogam com o novo sistema de classes e lançou o modo mais solicitado, Team Deathmatch, pela primeira vez. Com milhões de jogadores em todo o mundo a entrarem em desvantagem a cada temporada, a Respawn tem continuado a iterar, inovar e evoluir a experiência Apex Legends desde o lançamento. O estúdio introduziu 15 e contando novas, únicas e diversas Legends, acrescentou quatro novos mapas dinâmicos, lançou uma série de novas armas, continuou a experimentar com novos modos limitados e permanentes e muito mais."A filosofia da Respawn no Apex Legends sempre foi entregar aquela emocionante ação FPS competitiva momento a momento que simplesmente é ótima para os jogadores", disse Steven Ferreira, Diretor de Jogo, Apex Legends. "O 4º aniversário e o lançamento do Revelry é um próximo capítulo emocionante para Apex Legends, que estabelece uma nova era com mudanças meta abrangentes para a comunidade que joga há anos, enquanto oferece aos novos jogadores o melhor ponto de entrada para os jogos Apex. Em nome de toda a equipa da Respawn, queremos agradecer a todos os jogadores do Apex Legends em todo o mundo por se juntarem a nós nesta jornada notável e esperamos ter muitos mais anos a entrar na arena juntos."Como parte da Revelry, a 16ª grande atualização de jogos em quatro anos, a Apex Legends vai remasterizar o seu sistema Legend Class, ao dividir a lista de 23 Legends em novos papéis, incluindo Assault, Skirmisher, Recon, Controller e Support, cada um com as suas vantagens especiais para que cada classe se sinta com mais impacto numa partida. Uma nova experiência de jogador através do sistema Orientation Match irá fornecer aos novos jogos Apex a capacidade de aprender mecânicas fundamentais através de jogos com bots e outros novos jogadores. Pela primeira vez, o icónico modo multijogador Team Deathmatch entra na competição com novas reviravoltas que só se podem encontrar em Apex Legends. Nas próximas semanas, a nova funcionalidade Mixtape vai oferecer aos jogadores uma lista permanente de modos, incluindo Team Deathmatch, Control e Gun Run, proporcionando aos fãs ainda mais formas de competir e experimentar o gameplay e movimento exclusivos de Apex Legends que tomou o mundo de assalto. Além disso, o Nemesis, uma nova espingarda de assalto de classe energética, e uma série de atualizações de Legend e mudanças de equilíbrio serão introduzidas em Apex Legends.Apex Legends continua a expandir e a desenvolver a sua experiência competitiva de entretenimento em todo o mundo. O Apex Legends Global Series (ALGS), agora no seu terceiro ano, dá aos concorrentes de todo o mundo a oportunidade de ganhar uma parte do prize pool de $5M USD que culminará no Campeonato ALGS no final do ano. No início deste mês, a icónica equipa de esports TSM venceu o ALGS Year 3 Split 1 Playoffs diante de uma lotação esgotada na Copper Box Arena de Londres com um pico global de audiências de mais de 500.000, subindo ao topo de um campo de 40 equipas Apex Legends de todo o mundo. A ALGS também apresenta um caminho claro para a Liga Pro através dos seus eventos Challenger Circuit, que proporcionam aos esquadrões adicionais a oportunidade de mostrar as suas habilidades e competir contra equipas pro league para terem uma possibilidade de subir à primeira divisão.Apex Legends e a próxima grande atualização de jogos Revelry já está disponível para a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via EA App e Steam. Para mais notícias sobre Apex Legends, visita as páginas oficiais do Twitter, Instagram, YouTube ou visita www.playapex.com para as últimas atualizações.