A porca está de volta: Peppa Pig regressa ao PC e consola no próximo ano

Outright Games, a principal editora de entretenimento interativo familiar, em parceria com a Hasbro vai lançar o novo videojogo, Peppa Pig: World Adventures a 17 de março para a Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC. Os fãs podem fazer uma digressão mundial com Peppa Pig nesta nova aventura interativa e até trazer a sua própria família para a história.

Está na hora de fazer as malas e fazer as malas com a Peppa. Nova Iorque está a chamar por ti – assim como Paris, Austrália, Londres e muitos mais locais com novas personagens para conhecer, missões emocionantes para experimentar e muitos acessórios para te vestires e colecionares ao longo do caminho.

Também há diversão para se ter mais perto de casa! Os jogadores podem criar uma casa deslumbrante no bairro de Peppa e decorá-la com colecionáveis e lembranças das suas viagens pelo mundo. Os fãs podem até transformar a sua família em personagens de PEPPA PIG e torná-las parte da história!

Beth Goss, CEO da Outright Games disse: ""Estamos emocionados por Peppa estar de volta com a Outright Games para seu próximo videojogo Peppa Pig: World Adventures. Estamos a viver o desafio de aproveitar a fantástica recepção do jogo My Friend Peppa Pig do ano passado e tornar este jogo ainda maior com mais locais, personagens e mais diversão! Estamos ansiosos por partilhá-lo com todos no próximo mês de março.''

Eugene Evans, Vice-Presidente Sénior de Desenvolvimento de Negócios e Licenciamento Digital, da Hasbro disse "Depois de quase vinte anos, é incrível ver o amor global pela marca PEPPA PIG continuar a crescer à medida que a Peppa delícia os fãs em todo o mundo através de vídeos e jogos digitais. Estamos muito entusiasmados por trabalhar com os nossos amigos na Outright Games na próxima aventura de Peppa.'

Peppa Pig apareceu pela primeira vez no ecrã em 2004 e desde então cresceu para se tornar a melhor amiga dos pré-escolares. Distribuído em 180 países, o PEPPA PIG traz alegria aos pais e crianças de todos os continentes e culturas, ajudando os pré-escolares a explorar e expandir a sua compreensão do seu próprio mundo através das experiências da sua amiga Peppa. Peppa Pig: World Adventures será o segundo jogo de Peppa Pig a ser lançado em dois anos após o sucesso de My Friend Peppa Pig, de 2021.

Peppa Pig: World Adventures será lançado a 10 de março para a Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC.