A Primavera chega em força à PlayStation Store

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada da "Promoção de Primavera" à PlayStation®Store. Isto significa que os jogadores da PlayStation®4 poderão adquirir, a partir de hoje, vários títulos com grandes descontos através da PlayStation®Store, por um tempo limitado. Os subscritores do PlayStation®Plus terão acesso a descontos adicionais numa seleção de títulos. A maioria destas promoções, que incluem as versões standard de diversos títulos, inúmeras Edições Deluxe e alguns DLCs, vão até aos 60% de desconto.

Entre os títulos em destaque está o EA SPORTS™ FIFA 20, que traz à vida dois lados do Desporto Rei – o prestígio dos palcos profissionais e uma novíssima experiência autêntica de futebol de rua com o EA SPORTS VOLTA. O EA SPORTS™ FIFA 20 inova em todo o jogo com a FOOTBALL INTELIGENCE, que desbloqueia uma plataforma sem precedentes no realismo do jogo, o FIFA Ultimate Team™, que oferece agora mais formas de construir o plantel de sonho, e o EA SPORTS VOLTA, que devolve o jogo às origens com um modo realista de futebol de rua. A Edição Standard deste jogo, que custava 69,99€, custa agora apenas 27,99€*, o que representa um desconto de 60% face ao seu preço original. Já a Champions Edition, que antes custava 89,99€, custa agora 35,99€*, enquanto a Ultimate Edition está agora disponível por 39,99€* em vez de 99,99€.

A Edição Digital Deluxe de Days Gone™, que chegou em exclusivo à PlayStation®4 no dia 26 de abril de 2019, também teve direito a um desconto único com estas promoções e, em vez dos 79,99€ habituais, custa agora 39,99€*. Esta edição inclui: 3 visuais de mota de vadio, desbloqueio antecipado da habilidade Chave Inglesa, Minilivro de arte e música original em formato digital e ainda um tema dinâmico para a PlayStation®4. Já a Edição Standard deste título, que antes estava disponível por 69,99€, está agora com um desconto de 57%, custando apenas 29,99€*. De salientar que os subscritores do PlayStation®Plus poderão desfrutar de um desconto adicional de 10%.

Mortal Kombat 11, que é a mais recente evolução desta série lendária, e permite uma experiência mais personalizada e profunda, como os jogadores nunca viram, custava 69,99€. Com a Promoção de Primavera da PlayStation®Store passa a custar 24,99€*, o que representa um desconto de 64% face ao valor original.

As novidades não ficam por aqui e, a partir de hoje, os jogadores poderão adquirir muitos outros títulos únicos para a PlayStation®4 a preços únicos na PlayStation®Store. É o caso, por exemplo, da Edição Digital Deluxe do God of War™, que em vez de 29,99€ está agora com um desconto de 33%, custando apenas 19,99€**, sendo que para os subscritores do PlayStation®Plus existem mais 5% de desconto adicional.

É também o caso de STAR WARS Jedi: Fallen Order™, em que uma aventura na terceira pessoa criada pela Respawn Entertainment que irá atravessar toda a galáxia, espera pelos jogadores. Este título, onde um padawan abandonado terá de completar o seu treino, desenvolver poderes da Força e dominar o sabre de luz, custava 69,99€. A partir de hoje, a Edição Standard do título poderá ser adquirida com um desconto de 42%, ou seja, por 39,99€*, em vez de 69,99€. Já a sua Edição Deluxe, poderá ser adquirida por apenas 44,99€*, em vez dos 79,99€ habituais.

DRAGON BALL Z: KAKAROT, que permite aos jogadores recordar a história de Goku e dos outros guerreiros Z, através de batalhas épicas, onde terão de viver a sua vida no mundo do DRAGON BALL Z enquanto lutam, pescam, comem e treinam com Goku, Gohan, Vegeta, e outros, também está em destaque na Promoção de Primavera da PlayStation®Store, sendo que a sua Edição Standard custa agora 44,99€** em vez de 69,99€, o que significa que está disponível com um desconto de 35%, enquanto que a sua Deluxe Edition custa 54,99€** em vez de 89,99€ e a Ultimate Edition 64,99€** em vez de 99,99€.

Death Stranding, um inovador jogo em mundo aberto do lendário criador de jogos Hideo Kojima, que desafia os limites do género de ação e aventura, e que chegou no passado dia 8 de novembro à PlayStation®4, totalmente localizado em português, também está em promoção a partir de hoje. O jogo, cuja ação se passa após o planeta ter sido abalado por explosões misteriosas que desencadearam uma série de eventos sobrenaturais a que se chamou Maré da Morte, passa a estar disponível, com estas promoções de Primavera, por 39,99€* em vez dos 69,99€ habituais, o que representa um desconto de 43% face ao preço original.

A Edição Premium Online do Grand Theft Auto V também está em destaque já que, a propósito desta Promoção de Primavera, recebeu um desconto de 60% em relação ao seu preço original, o que significa que poderá ser adquirida, a partir de hoje e até ao próximo dia 29 de abril, por apenas 13,99€** em vez de 34,99€.

Entre os títulos em destaque na Promoção de Primavera da PlayStation®Store, está ainda o Crash™ Team Racing Nitro-Fueled, título que traz o clássico Crash Bandicoot para a PlayStation®4, que custava 39,99€, e está agora com um desconto de 40%, o que significa que está disponível por 23,99€*. Destaque ainda para o NBA 2K20, que custava 69,99€ e agora está disponível por 19,99€*.

Para além destes títulos, existem muitos outros em destaque na Promoção de Primavera da PlayStation®Store, como:

Assassins Creed® Odissey Deluxe Edition com 71% à24,99€** (Antes 84,99€)

DRAGON BALL FIGHTERZ com 79% à14,99€** (Antes 69,99€)

Need for Speed™ Heat com 50% à34,99€* (Antes 69,99€)

Rocket League™ com 50% à9,99€* (Antes 19,99€)

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition com 67% à19,79€** (Antes 59,99€)

Tomb Raider: Definitive Edition com 83% à4,99€** (Antes 29,99€)

WWE 2K20 com 71% à19,99€** (Antes 69,99€)

De salientar que, com esta Promoção na PlayStation®Store, os subscritores do PlayStation®Plus com uma conta ativa terão ainda acesso a descontos adicionais de 5, 8 e 10% em aclamados títulos como Days Gone™, God of War™, ATOMINE, Catherine: Full Body, GRID, SEGA® Mega Drive Classics™, Shenmue III e, entre outros, Until Dawn™, Sonic Mania e The Surge 2.