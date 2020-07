Aceitam-se apostas... Quem vai estar na capa do FIFA 21?

A cada ano cá estamos para tentar descobrir a quem caberá a honra de figurar na capa do popular simulador da EA Sports. E aqui estamos novamente, a puxar pela cabeça, para tentar avançar com uma 'shortlist' de craques.

Tendo em conta o passado, conseguimos encurtar a lista para onze nomes e, muito provavelmente, será um destes craques a figurar em mais uma instalação do popular videojogo.

Mbappé Mbappé

Messi e Griezmann estão fora, devido ao acordo do Barcelona com a Konami, responsável pelo Pro Evolution Soccer, assim como o nosso Cristiano Ronaldo, por isso seguimos em frente com as restantes possibilidades.

Kylian Mbappé, Raheem Sterling, Neymar, Sadio Mané, Virgil van Dijk e Mohammed Salah estão na 'pole position', em virtude do mediatismo e do valor de mercado que têm neste momento, sendo ainda possível que a empresa aposte num jovem talento, que poderá sair de um lote composto por Erling Haland, Jadon Sancho e até Kai Havertz.

E se fosse Félix? E se fosse Félix?

Kevin De Bruyne é também um 'suspeito' do costume nestas coisas, assim como Eden Hazard, que poderá repetir a dose e voltar a ser o grande destaque do simulador.

Recorde-se que no trailer já disponível vemos o francês Mbappé em franco destaque, o que já poderá ser um importante indicador. Ou não...

Capas FIFA:

FIFA 20: Eden Hazard / Virgil van Dijk / Zinedine Zidane

FIFA 19: Cristiano Ronaldo / Neymar / Kevin De Bruyne / Paulo Dybala

FIFA 18: Cristiano Ronaldo

FIFA 17: Marco Reus

FIFA 16: Lionel Messi

FIFA 15: Lionel Messi

FIFA 14: Lionel Messi

FIFA 13: Lionel Messi

FIFA 12: Wayne Rooney / Kaká

FIFA 11: Wayne Rooney / Kaká

FIFA 10: Wayne Rooney