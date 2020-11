Adaptação de The Last of Us para televisão vai mesmo acontecer

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou que a HBO vai mesmo avançar com a produção de uma série televisiva do conceituado jogo "The Last of Us", desenvolvido em exclusivo para a PlayStation® pela Naughty Dog. Para além disto, a SIE confirmou ainda que a produção da série será da responsabilidade de Neil Druckmann, vencedor dos prémios BAFTA e WGA, diretor criativo e responsável máximo da saga The Last of Us, e de Craig Mazin, vencedor de um prémio Emmy®, Globo de Ouro e WGA e criador da aclamada série Chernobyl. Neil Druckmann e Craig Mazin serão, assim, os produtores executivos e os guionistas da série.

Carolynn Strauss (Chernobyl e Game of Thrones), Evan Wells (Naughty Dog), Asad Qizilbash (PlayStation® Productions) e Carter Swan (PlayStation® Productions) também farão parte do elenco de produtores executivos da série, que está a cargo da Sony Pictures, World Games, Naughty Dog e PlayStation® Productions. O anúncio foi feito pela vice-presidente executiva de programação da HBO, Francesca Orsi, que disse "O Craig e o Neil são dois visionários nas suas respetivas ligas. Com eles ao comando, e também com a incomparável Carolyn Strauss, esta série chamará a atenção dos fãs de The Last of Us e também daqueles que estão agora a começar a explorar esta saga que se tornou um marco do género".

"Estamos muito satisfeitos com esta parceria com a Naughty Dog, World Games, Sony e PlayStation® para adaptar esta história épica e extremamente imersiva", acrescentou Francesca Orsi.

Por outro lado, Jeff Frost, Presidente da Sony Pictures Television Studios, comentou: "Estamos entusiasmados por trabalhar com a HBO e com esta equipa criaitva fantástica para dar vida à série The Last of Us". Já Asad Qizilbash, Diretor da PlayStation® Productions, assegurou que "a narrativa inovadora e a criatividade" da PlayStation® é "um complemento natural do enfoque criativo da Sony Pictures Television". "A nossa colaboração é um grande exemplo da nossa filosofia de trabalho ‘One Sony’. Esperamos desenvolver ainda mais IP’s de jogos icónicos no futuro", acrescentou.

A história desta série, que será baseada na história que conhecemos de The Last of Us, terá lugar 20 anos depois da civilização moderna ter sido destruída num mundo pós-pandémico. Nela, Joel, um sobrevivente da pandemia, é contratado para escoltar Ellie, uma jovem de 14 anos, fora de uma zona de quarentena opressiva. Aquilo que começa por ser um trabalho pequeno cedo se transforma numa jornada brutal e de cortar a respiração, já que os dois devem atravessar os EUA e dependem um do outro para sobreviver.

A propósito desta saga importa ainda lembrar que The Last of Us Part II, que dá continuidade aos eventos de The Last of Us, é uma aventura intensa, dramática e emotiva, onde os jogadores terão a oportunidade de enfrentar os crescentes conflitos morais criados pela incansável busca de vingança da protagonista Ellie. Aqui, cinco anos após a sua perigosa viagem pelos estados Unidos pós-pandémicos, Ellie e Joel assentaram em Jackson, Wyoming. Viver entre uma comunidade próspera de sobreviventes trouxe-lhes paz e estabilidade, apesar da constante ameaça dos infetados e de outros sobreviventes mais desesperados.

The Last of Us Part II, que chegou em exclusivo à PlayStation®4 no passado dia 19 de junho, é um dos nomeados para Melhor Jogo de 2020 nos The Game Awards 2020. Título, que vendeu mais de 4 milhões de unidades nos 3 primeiros dias nas lojas, tornando-se o exclusivo PlayStation®4 que mais rápido vendeu durante este período, está disponível tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation®Store sendo que, na PlayStation®Store, está disponível com um desconto de 43%, o que significa que até ao próximo dia 30 de novembro, os jogadores poderão adquirir este aclamado título da Naughty Dog por apenas 39,89€ em vez dos 69,99€ habituais. Esta promoção decorre no âmbito da campanha da PlayStation® para a Black Friday 2020, que oferece descontos significativos no PlayStation®Plus, no PlayStation™Now, e também numa seleção de títulos de sucesso na PlayStation®Store, entre os quais se destaca o título da Naughty Dog.