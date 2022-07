Agency Clan organiza torneio de CS:GO no final deste mês com 200€ de 'prizepool'

A Agency Flames está a organizar um novo torneio de CS:GO da série Agency Elemental Series no final deste mês, com um 'prizepool' apetecível com prémios no total de 200 euros a serem distribuídos entre as três melhores equipas do evento.

A fase de grupos decorrerá entre os dias 23 e 24, com a fase final a disputar-se a 30 e 31.

As equipas interessadas em participar neste torneio poderão inscrever-se aqui. As inscrições têm um custo de 5 euros por equipa, um valor que de acordo com a organização servirá apenas para garantir o comprometimento e participação de todos os interessados.

A segunda edição da série Agency Elemental Series conta com a parceria da Lan House Station de Matosinhos, que acrescenta ao 'prizepool' do torneio 18 horas de bootcamp gratuito para as três melhores equipas, divididas entre 5 horas para o terceiro e segundo classificados e ainda mais 8 horas para o primeiro.



O torneio contará com transmissão em direto através dos canais na Twitch de 'SinonDeCastro' e da própria 'Agency Clan'.



Consulta aqui todos os regulamentos e o suporte do torneio.



Prémios:

1.º lugar: 100€ + 8h bootcamp na Lan House Station (50€)

2.º lugar: 65€ + 5h bootcamp na Lan House Station (40€)

3.º lugar: 35€ + 5h bootcamp na Lan House Station (40€)

Melhor Jogador do Torneio: Por revelar.