Alfa do multijogador de COD: Black Ops Cold War disponível no fim de semana

A Sony Interactive Entertainment (SIE) e a Raven Software confirmaram ontem, através de uma transmissão em direto dedicada à PlayStation®5, que se pode ver ou rever aqui, uma versão Alfa do multijogador de Call of Duty®: Black Ops Cold War, que decorrerá em exclusivo na PlayStation®4 entre as 18h00 de amanhã, dia 18 de setembro, e as 18h00 de domingo, dia 20. Os jogadores poderão descarregar a mesma a partir de hoje.

Para além disto, durante a transmissão de ontem, foi ainda mostrada uma pequena parte da campanha de Call of Duty®: Black Ops Cold War, capturada na PlayStation®5, que é apenas uma amostra da missão Nowhere Left to Run.

Desenvolvida pela Raven Software, a experiência para um jogador desta sequela do Black Ops original, transporta os jogadores para o início da década de 1980, no auge da Guerra Fria, para travar uma conspiração revolucionária de implicações mundiais: a ameaça de uma guerra nuclear global.

Na missão Nowhere Left to Run, os jogadores vestirão a pele de Alex Mason, um agente da CIA que chega a Trabzon com os seus companheiros, entre eles o herói Frank Woods, que está de regresso, e o seu novo aliado Russell Adler. Nesta missão, esta equipa da CIA infiltra-se no aeroporto enquanto Arash, o seu alvo (HVT) está prestes a entrar a bordo de uma aeronave. Após testemunharem a crueldade de Arash perante os seus próprios homens, os jogadores deverão eliminá-lo.

Durante a porção da missão revelada ontem, o tiro que devia eliminar Arash acerta num dos homens dele e a equipa da CIA perde o elemento surpresa. É depois disto que, enquanto a aeronave tenta levantar voo, os agentes da CIA começam a lutar contra um grupo de inimigos, obtêm um veículo e começa a perseguição.

Graças ao poder e às características da PlayStation®5 esta intensa e dura missão ganha vida de uma forma nunca antes vista e as sombras e a iluminação desta operação noturna estão mais dinâmicas e realistas. Por outro lado, graças às características do comando sem fios DualSense, os jogadores poderão sentir o impacto de cada explosão nas próprias mãos. Para além disto, terão ainda a oportunidade de ouvir os sons desta perseguição épica de todos os ângulos como se estivessem mesmo ao lado de Woods e Adler nesta operação secreta graças ao Tempest 3D AudioTech da PlayStation®5.

Com a Alfa que irá decorrer este fim de semana em exclusivo na PlayStation®4, os jogadores poderão ter uma amostra daquilo que será o multijogador de Call of Duty®: Black Ops Cold War. Apesar de ter início às 18h00 de amanhã, dia 18 de setembro, os jogadores poderão descarregar já hoje esta versão Alfa.

De lembrar que Call of Duty®: Black Ops Cold War, uma sequela do Black Ops original, tem a sua ação estabelecida nos anos 80, levando os jogadores pelo profundo e volátil universo geopolítico da Guerra Fria, numa experiência envolvente em que nada é o que parece. E que, para além da campanha, Black Ops Cold War trará um arsenal de armas e equipamentos da Guerra Fria para a próxima geração de combates multijogador em Black Ops, e ainda uma nova experiência de jogabilidade cooperativa com Zombies.

No puro estilo de Black Ops, Call of Duty®: Black Ops Cold War funde elementos da cultura pop dos anos 80 através de uma história quebra-cabeças de conspiração, onde o embuste e o subterfúgio são a norma na emocionante campanha single-player. Nesta sequela do original Call of Duty®: Black Ops, os jogadores encontram figuras históricas e aprendem duras verdades enquanto lutam por toda a parte do mundo em locais icónicos como Berlim Oriental, Turquia, Vietname, Moscovo na Era Soviética, e muito mais. Como agentes de elite, os jogadores tentam parar um enredo, existente há décadas, enquanto seguem o rasto de uma figura sombria chamada Perseus, que está numa missão para desestabilizar o equilíbrio global do poder e mudar o curso da história. Para além da Campanha, os jogadores poderão levar um arsenal de armas e equipamentos da Guerra Fria para a próxima geração de combate multijogador e uma nova experiência com Zombies.

Este novo título apresenta suporte cross-play em todos os sistemas da geração atual e da próxima. Call of Duty®: Black Ops Cold War oferecerá ainda um sistema Battle Pass e um fluxo constante de conteúdo gratuito pós-lançamento, incluindo mapas e modos multijogador, experiências com Zombies juntamente com uma agenda robusta de eventos de comunidade no jogo.