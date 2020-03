Amnesia: Rebirth chega no outono

A Frictional Games anunciou que vamos poder voltar ao universo de Amnesia.

O jogo vai ser uma sequência de Amnesia: The Dark Descent que foi lançado em 2010 (e contou com uma expansão chamada Justine em 2011) e, tal como este, vai ser desenvolvido pela Frictional Games, já que o segundo Amnesia: A Machine for Pigs, foi desenvolvido pela The Chinese Room.

A empresa diz que o videojogo é uma "nova descida na escuridão" e que trará uma "jornada angustiante através da desolação e do desespero, explorando os limites da resiliência humana". A história segue a protagonista Tasi Trianon enquanto esta percorre o deserto argelino.

O último jogo lançado pela empresa sueca tinha sido SOMA, no ano de 2015.



Autor: Filipe Silva