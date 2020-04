Amnesia: The Dark Descent e Crashlands gratuitos na Epic Games Store

A primeira oferta desta semana da Epic Games Store é o primeiro jogo da franquia Amnesia. The Dark Descent, jogo de terror de sobrevivência em primeira pessoa desenvolvido e publicado pela Frictional Games em setembro de 2010, é até aos dias de hoje considerado um dos melhores jogos de terror e ainda este ano ganhará uma sequela.

A segunda oferta trata-se de Crashlands, um ARPG de construção que se passa num mundo alienígena. Foi desenvolvido e publicado pela Butterscotch Shenanigans em janeiro de 2016.

Até há última semana apenas era necessário aceder às páginas dos jogos e fazer o pedido mas desde terça-feira (28) e até 21 de maio é também preciso ativar a autenticação de dois passos para reclamarem os videojogos. Segundo a Epic Games, esta medida tem como objetivo aumentar a segurança das contas dos utilizadores e consiste em adicionarem uma aplicação de autenticação ou o endereço de email associado à conta na loja digital ou ainda um número de telemóvel de modo a receberem um código que depois de inserido permita a aquisição. Esta operação é realizada na secção "senha e segurança" da conta de cada um na Epic.

Após as 16 horas do dia 7 de maio, Amnesia: The Dark Descent passa a custar 15,99€ e Crashlands custará 14,99€.

Os jogos sucedem a For The King como jogo(s) gratuito(s) da semana.

De 7 a 14 de maio, Death Coming vai ser o jogo oferecido.

Autor: Filipe Silva