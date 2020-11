Agentes tentaram subornar líder do Football Manager

A importância do videojogo Football Manager é cada vez maior no 'mundo real' e prova disso é a notícia recente de que vários agentes de futebolistas tentaram subornar a Sports Interactive, autora do jogo, de forma a que os seus jogadores tivessem notas inflacionadas no recente FM2021.

Uma revelação de Miles Jacobson, líder da Sports interactive, que depois de destacar que a empresa recebe anualmente vários pedidos por parte de jogadores para que as respetivas notas sejam aumentadas, colocou o dedo na ferida...

"Vários agentes tentaram subornar-me para aumentar as notas e os que me pediram isso sabem que não voltam a fazê-lo. Porque não aceito subornos," revelou Jacobson.

Jacobson abordou ainda o facto de André Villas-Boas ter sido um dos primeiros treinadores mediáticos a admitir que utilizava o FM para encontrar jogadores talentosos, quando era olheiro no Chelsea, ao lado de José Mourinho.