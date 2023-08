Apex Legends: Arsenal Resurrection já está disponível

A morte renasce quando a EA e a Respawn Entertainment lançam a mais recente atualização para seu premiado jogo hero shooter com Apex Legends: Resurrection. Revenant tem um novo visual e novas habilidades mortais, e ele é desbloqueado para todos os jogadores durante toda a temporada. Os jogadores também podem batalhar em novos estágios pela Mixtape em Broken Moon, colocar as suas habilidades à prova numa nova temporada ranqueada e aterrorizar os seus inimigos do Resurrection Battle Pass.

Com o novo Resurrection Battle Pass, os jogadores podem colocar as mãos numa variedade de skins e armas lendárias. No Level 24, a escuridão triunfa com "Outlawed Tech" de Mad Maggie, e a novidade desta temporada é o Reativo "Heart of the Divine" EVA-8 disponível no Level 25 (ambos são automaticamente desbloqueados com a compra do Pacote Premium). Os jogadores podem descobrir o verdadeiro horror no Level 50 com o "Pathogen" do Pathfinder. À medida que se arrastam pelas sombras, os jogadores ganham novas molduras de banner, emotes, encantos de armas, adesivos e muito mais

Apex Legends: Resurrection já está disponível a 9 para a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC através do EA App e Steam. Para mais notícias sobre Apex Legends, confere as páginas oficiais do jogo no Twitter, Instagram e YouTube ou visita www.playapex.com para obteres as últimas atualizações.