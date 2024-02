Apex Legends: Breakout com novo trailer de jogabilidade

Apex Legends: Breakout está a aproximar-se rapidamente, já que a EA e a Respawn lançaram um novo trailer de jogabilidade antes do lançamento de 13 de fevereiro, o trailer pode ser visualizado neste artigo.

Os jogadores podem esperar que Breakout entre em overdrive com novos conteúdos, itens e muita ação, incluindo:

Upgrades de Legend - À medida que os jogadores ganham pontos EVO para fazer subir de nível a sua Legend, vão poder selecionar Upgrades de Habilidade, adaptando cada Legend aos seus próprios estilos de jogo pessoais e necessidades de batalha.

Ranked Reloaded - Ladder Points são agora Ranked Points com bónus por mortes, colocação em jogo e superação de esquadrões melhor classificados.

Thunderdome Welcomes Mixtape Challenges - Modernizado com upgrades matadores para tornar as Legends conhecidas em Outlands ainda mais, adicionalmente os jogadores podem aceder a Mixtape Playlist para Gun Run, Team Deathmatch e Control em novos POIs (Points of Interest).

Breakout Rewards - Ganha novos conteúdos durante toda a temporada.

Six Unlockable Legends – A lista inclui Fuse, Seer, Rampart, Mad Maggie, Loba e Valkyrie – cada uma com um conjunto único de desafios.

Gift Free Items to Friends- A cada duas semanas, os jogadores podem presentear os seus amigos com itens gratuitos temáticos com as Six Unlokable Legends.

Limited-Time Completion Rewards - Os jogadores podem vencer cada desafio para desbloquear ainda mais recompensas, incluindo uma skin Reactive Flatline, uma skin Lendária para Wraith e itens cosméticos correspondentes.

· 120 FPS Performance Mode- Os jogadores de consola podem sentir a ação, agora mais rápido do que nunca em 120 FPS, juntamente com outros aperfeiçoamentos do comando, como gatilhos adaptativos.

· 5th Anniversary Collection Event – O início da maior celebração do ano, é melhor que as Legends se preparem no novo modo de jogo do evento e se vistam para impressionar com os novos itens cosméticos.

Straight Shot LTM (Limited Time Mode) - Neste LTM de ritmo acelerado, 10 esquadrões caem em POIs pré-determinados ao lado de armas totalmente equipadas e esquadrões inimigos prontos para a ação.Quicker Matches - Acelerar a batalha com voltas de anel mais rápidas.

Faster Queuing - Capacidade de entrar novamente na fila sem nunca entrar no lobby.

Show-Stop Cosmetics - Surpreende a multidão com 24 itens cosméticos para eventos por tempo limitado.Obtem 150 Heirloom Shards - Os jogadores que recolherem todos os itens cosméticos por tempo limitado receberão 150 Heirloom Shards e vão comprar um item Mítico à escolha do jogador na Loja Mítica.

Apex Legends: Breakout será lançado a 13 de fevereiro para a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via EA App e Steam.

Para mais notícias sobre Apex Legends, verifica a web oficial do jogowww.playapex.com ou visita X, Instagram e YouTube para obteres as últimas atualizações.