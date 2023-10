Apex Legends: Ignite ilumina-se com o novo trailer de jogabilidade

Apex Legends: Ignite está mesmo ao virar da esquina, e a EA e a Respawn lançaram um novo trailer de jogabilidade antes do lançamento a 31 de outubro.

Os jogadores podem esperar que Ignite seja totalmente carregado com novos conteúdos, guloseimas e muita diversão, incluindo:

Nova Legend ConduitUma pequena titã do otimismo, Conduit é a mais nova legend do bloco - e não deve ser subestimada. Traz com ela entusiasmo e alegria, e alguém a observar enquanto ilumina o campo de jogo.New Passive - "Savior’s Speed Conduit ganhará uma explosão de velocidade ao correr em direção a um companheiro de equipe fora do alcance tático.

New Tactical - "Radiant Transfer": Envia uma onda de energia para um companheiro de equipa e gera escudos temporários para eles e Conduit quando estão em perigo.

New Ultimate - "Energy Barricade": Implanta uma série de dispositivos de bloqueio de escudo com dano e inimigos lentos.

Storm Point, energizadoApresentamos um Storm Point mais rápido e mortal com novos Points of Interest, como o Pilão de Watton, a ZEUS Station e muito mais.

Chega Crossed ProgressionPara garantir que os jogadores têm a mesma experiência e cosméticos em qualquer plataforma em que joguem, as contas em todas as plataformas serão fundidas numa só conta. Detalhes adicionais sobre a crossed progression podem ser encontrados aqui.

Um novo e brilhante Battle PassNovas skins de armas, skins de personagens, emotes e muito mais serão lançados ao lado de Ignite a 31 de outubro.

E não te esqueças que Apex Legends e Post Malone vão a unir-se durante duas semanas de lindo caos no próximo dia 7 de novembro. Mais detalhes a chegar!

Apex Legends: Ignite será lançado a 31 de outubro para a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via EA App e Steam. Para mais notícias sobre Apex Legends, confere as páginas oficiais do jogo X (Anteriormente Twitter), Instagram e YouTube ou visita www.playapex.com para as últimas atualizações.