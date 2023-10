É hora de brilhar, já que a EA e a Respawn Entertainment lançaram a mais recente atualização de seu premiado shooter hero com Apex Legends: Ignite. Os jogadores podem iluminar o caminho com Conduit, a nova Legend de suporte cujas habilidades baseadas no escudo podem desencadear a vitória para a sua equipa e batalhar através de um Storm Point mais rápido e mortal. As contas agora são unificadas com a Cross Progression à medida que os jogadores se provam entre o panteão das Legends e sobem o Battle Pass Ignite para ganhar cosméticos dignos de um campeão.

Com o novo Ignite Battle Pass, Legends podem correr em direção a Elysium na lendária skin "Godly Speed" da Octane no nível 50 e brandir skins épicas para a Conduit, Wattson e Newcastle. As ambições voam em novos Emotes Skydive e ascendem em direção à imortalidade ao completar Desafios Semanais, ganhar novas molduras de banner, emotes, weapon charms, adesivos e muito mais. Os jogadores vão juntar-se às fileiras de Legends à medida que conquistarem o Battle Pass Ignite e vão abrir as portas da competição em grande estilo com as skins Reativas "Grace of Odin" e "Wrath of Fenrir" Rampage nos níveis 100 e 110. Os jogadores têm a flexibilidade de comprar o Battle Pass Ignite ou obter o Pacote Premium para ganhar instantaneamente o favor divino, e desbloquear os primeiros 25 níveis e itens, incluindo a lendária skin "Sly Sovereign" de Rampart e a lendária skin Nemesis "Gilded Age". Seja qual for o caminho que escolherem, que as chamas da glória iluminem o seu caminho para a vitória.

Apex Legends: Ignite já está disponível para a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC através da app da EA e Steam. Para mais notícias sobre Apex Legends, confere as páginas oficiais do jogo X (Anteriormente Twitter), Instagram e YouTube ou visita www.playapex.com para as últimas atualizações.