Apex Legends: Ignite revela a nova Legend

Hoje, a Respawn revelou Apex Legends: Ignite, a próxima grande atualização do premiado hero shooter, que apresenta a sua mais nova Legend, Conduit.

Inspirado pelo Titã Monarca que lhe salvou a vida, bem como pela dedicação da sua irmã em cuidar da família, Conduit faz o sacrifício final. Ao utilizar os restos irradiados da bateria da monarca, ela troca a sua saúde futura pela oportunidade de sustentar a sua família e de se elevar à sua Legend.

Não te esqueças de ficar de olho no trailer de lançamento oficial de Ignite, que será lançado a 23 de outubro.

Mais detalhes de Apex Legends: Ignite serão anunciados em breve antes do lançamento oficial da atualização para a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC através da app da EA e Steam. Para mais notícias sobre Apex Legends, confere as páginas oficiais do X, Instagram e YouTube, ou visita www.playapex.com para obteres as atualizações mais recentes.