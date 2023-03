Apex Legends: Novo evento entre 7 e 21 de março

Defende e protege os teus companheiros Legends em grande estilo, já que a EA e a Respawn revelaram hoje o novo Apex Legends Imperial Guard Collection Event, que está no ar de 7 a 21 de março. O evento contará com a chegada da playlist permanente Mixtape, skins lendários de personagens e armas, "Hope's Dawn" Heirloom de Wraith e muito mais.

Usa uma armadura de guardião e enfrenta as suas ameaças com orgulho no novíssimo trailer do evento Imperial Guard Collection - visível agora no YouTube.

Mixtape - Mostra a tua destreza na Mixtape, uma playlist permanente com uma rotação de Team Deathmatch, Control e Gun Run, a maneira perfeita de aprimorar as tuas habilidades e provar o teu poder em todo o Outlands.

Itens do Evento - Aprimora o teu guardião interno com a chance de desbloquear 24 cosméticos por tempo limitado, incluindo skins lendárias para Wraith, Revenant, Octane, Gibraltar, Loba e Wattson. Itens adicionais podem ser ganhos com a faixa de recompensas do evento, e os jogadores que desbloquearem todos os 24 cosméticos antes do evento terminar vão receber a herança "Hope's Dawn" de Wraith.

Apex Legends: Revelry já está disponível para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via EA App e Steam.