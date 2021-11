Arcane: Riot Games com várias ativações em Portugal

A Riot Games realizou várias ativações em Portugal no âmbito do Arcane, a sua primeira série animada, em conjunto com a Netflix, que tem como base o League of Legends.

Entre as ativações estiveram um Podcast e Watch Parties do League Portugal, realizadas com o apoio da comunidade que envolveram convidados como Tji, Impakt, Morais e os League Partners. O JoaoS92, especialista de League of Legends, lançou também vários vídeos de análise à série de forma a se compreender melhor o mundo do Arcane.

Foram ainda feitos cosplays da Jinx e Vi, as protagonistas da série, feitos em colaboração com as cosplayers profissionais Xhemyd e Mariikawa.

Como forma de sumarizar a receção da comunidade portuguesa ao Arcane, a Riot Games lançou um vídeo no qual pode ser visto o ânimo de várias personalidades do Gaming nacional.