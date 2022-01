Arranca a segunda vaga das Promoções de janeiro na PlayStation Store

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia o arranque da segunda vaga das Promoções de Janeiro da PlayStation®Store, com incríveis descontos em grandes títulos, até ao próximo dia 19 de janeiro. Red Dead Redemption 2: Edição Definitiva, HITMAN 3 - Standard Edition, Demon’s Souls e SCARLET NEXUS Deluxe Edition PS4 & PS5 são alguns dos títulos em destaque.

Red Dead Redemption 2: Edição Definitiva, por exemplo, que antes estava disponível na PlayStation®Store por 99,99€ passa a custar, com esta promoção, 29,99€, o que representa um desconto de 70% em relação ao seu preço original. Em 1899, nos Estados Unidos, Arthur Morgan e Van der Linde são forçados a fugir. Para sobreviver, terão de fugir de caçadores de recompensas, roubar e lutar. Desfruta da Edição Definitiva deste aclamado título que inclui o Modo História com os conteúdos exclusivos Missão Roubo a Banco e Esconderijo de Gangue, Puro-Sangue Inglês Preto Manchado, Bónus de talismã e medalhão, reforços, dinheiro bónus e descontos, e Traje Pistoleiro de Nuevo Paraíso, e Red Dead Online que contempla trajes adicionais, bónus de nível, Puro-Sangue Inglês Alazão Preto e o acesso gratuito ao tema de acampamento de "sobrevivente".

Já HITMAN 3 - Standard Edition para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5, pode, a partir de hoje, ser adquirido por apenas 27,99€, em vez dos 69,99€ habituais. Ajuda o Agente 47 nos contratos mais importantes da sua carreira, em 4K e a 60 FPS na PlayStation®5, para a conclusão dramática da trilogia World of Assassination e desfruta das seguintes localizações incluídas na Edição Standard: Dubai, Dartmoor, Berlim, Chongqing, Mendoza e Montanhas dos Cárpatos.

Os jogadores também terão a oportunidade de desfrutar de Demon’s Souls por um preço único de 49,59€ (antes 79,99€), disponível na PlayStation®Store para a PlayStation®5 com 38% de desconto, a partir de hoje, dia 05 de janeiro e até ao próximo dia 19 de janeiro. Inteiramente reconstruído do zero e melhorado, este remake apresenta os horrores de um mundo de fantasia, tenebroso e assolado pelo nevoeiro onde o 12º Rei de Boletaria, Rei Allant, canalizou as antigas artes da alma e despertou um demónio do alvor do próprio tempo – o Ancião, gerando um nevoeiro e libertando criaturas terroríficas com fome de almas humanas. Enquanto guerreiro solitário que ousou adentrar-se no nefasto nevoeiro, deves agora devolver o Ancião ao seu longo sono e enfrentar desafios para adquirir o título de "Assassino dos Demónios".

Terão ainda a oportunidade de começar a aventura de SCARLET NEXUS Deluxe Edition PS4 & PS5 com Yuito Sumeragi, um recruta energético oriundo de uma prestigiada família política ou com Kasane Randall, a misteriosa batedora cujos poderes e capacidades lhe deram uma grande reputação, disponível a partir de hoje, dia 5 de janeiro, na PlayStation®Store, por apenas 39,99€, ao invés dos habituais 79,99€ (50% de desconto). A Edição Deluxe inclui, para além do jogo completo, Bundle Brain Punk, banda sonora digital, livro de arte digital e o conjunto Special Battle Attire Vermelho.

