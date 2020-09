Arrancou promoção Escolhas Essenciais na PS Store

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada da campanha promocional Escolhas Essenciais à PlayStation®Store. Até ao próximo dia 16 de setembro, os jogadores poderão desfrutar de grandes aventuras com descontos imperdíveis numa série de grandes títulos para a PlayStation®4.

Em destaque na promoção Escolhas Essenciais da PlayStation®Store encontra-se o EA SPORTSTM FIFA 20, disponível neste período por 4,89€, em vez de 69,99€, o que representa um desconto de 93% face ao valor original.

Pode ainda destarcar-se a aclamada aventura de ação exclusiva PS4, do estúdio Naughty Dog, The Last of Us Parte II™. A história de Ellie e Joel num mundo pós-apocalíptico está agora disponível por 59,99€ (edição standard) e por 69,99€ (edição digital deluxe), o que representa um desconto de 10€ em cada edição.

Nas Escolhas Essenciais da PlayStation®Store será possível encontrar diversos jogos para todos os gostos. Se os jogadores procuram uma aventura histórica podem aventurar-se pela Grécia Antiga, explorando um mundo aberto rico em histórias intrigantes com Assassins Creed® Odyssey, disponível por apenas 19,59€. Caso prefiram investir em aventuras a alta velocidade, podem aproveitar Crash Team Racing Nitro-Fueled, disponível por 19,99€, ou Gran Turismo™ Sport Spec II, disponível por 14,99€. Estão também disponíveis outros grandes títulos como o épico Call of Duty® Modern Warfare, disponível por 45,49€, o incrível Marvel’s Spider Man, disponível por 24,99€, entre outros.

A galardoada épica história de honra e lealdade de Red Dead Redemption 2 também se encontra em destaque, podendo agora ser adquirida por 29,74€ (edição especial); assim como o mundo aberto repleto de freakers selvagens de Days Gone™, agora disponível por 20,29€ (edição standard) e por 29,59€ (edição digital deluxe). De ressalvar ainda, que o aclamado pela crítica Death Stranding de Hideo Kojima está agora disponível por 30,09€ (edição standard) e por 39,99€ (edição digital deluxe).