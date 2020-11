Assalto a camião obriga centenas de chilenos a terem de esperar pela PlayStation 5

Centenas de chilenos realizaram a habitual pré-reserva e esperavam que esta quinta-feira a PlayStation 5 lhes chegasse a casa mas vão ter de esperar mais alguns dias. Tudo porque o camião que transportava as novas consolas da Sony... foi assaltado.

Empresa justificou-se por e-mail

A empresa responsável pela distribuição do equipamento no Chile enviou um e-mail a todos aqueles que compraram a consola antecipadamente e, segundo o documento que foi posto a circular nas redes sociais, a PlayStation 5 será entregue até dia 15 de dezembro.

Face a este percalço, a empresa decidiu compensar os 'lesados' com uma subscrição de 12 meses do serviço PS Plus e ainda um cartão presente de 50 mil pesos (cerca de 55 euros) que pode ser utilizado nas lojas da referida empresa.