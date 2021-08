Atenção aos 'tropas': Red Bull Flick está de regresso

Depois do sucesso da primeira edição, o Red Bull Flick regressa em 2021 com dois qualificadores online (19 de setembro e 3 de outubro) e uma Final Nacional presencial (9 de outubro). Esta competição traz uma forma diferente de jogar Counter-Strike, com equipas de dois jogadores (2v2) unidos num modo de jogo ‘Capture and Hold’ em mapas futuristas exclusivos.

Com um lugar central na história dos jogos eletrónicos, o Counter-Strike é hoje um dos mais populares esports do mundo – mobilizando uma autêntica legião de fãs. É este o território do Red Bull Flick, um desafio de CS:GO inaugurado em Portugal no ano passado, que se destaca pela introdução de um modo de jogo alternativo, com os jogadores a apresentarem-se em duplas na conquista e defesa de pontos de captura (modo "Capture and Hold") em mapas únicos.

A competição é composta por dois qualificadores online, agendados para os dias 19 de setembro e 3 de outubro, e uma Final Nacional presencial no dia 9 de outubro. O local desta batalha pelo título permanece ainda no segredo dos deuses. Os Campeões Nacionais ganham um Gaming Kit com computadores, periféricos e cadeiras OMEN e monitores AOC e terão acesso a um qualificador fechado (30 de outubro) para o Red Bull Flick Invitational, a grande final internacional que reúne os melhores jogadores amadores selecionados em cada País e alguns dos maiores nomes de CS:GO do mundo, em Helsínquia, de 19 a 21 de novembro. Além da experiência única que se perspetiva, o torneio internacional vai distribuir um prémio de 50 mil dólares.

A edição de 2021 do Red Bull Flick marca a diferença pela adoção de uma nova narrativa futurista, com oito novos mapas exclusivos, cada um com a sua particularidade (como, por exemplo, paredes controláveis, rampas de surf ou jump pads) e um novo sistema de níveis. Além disso, o conceito "Capture and Hold" foi reformulado, com os mapas a apresentarem não um, mas três pontos de captura para controlar.

Os PRjNPj, dupla composta por Paulo "pr" Silva e Filipe "Nopeej" Dias, foram os Campeões Nacionais da primeira edição do Red Bull Flick, iniciando-se agora o caminho que vai conduzir ao título de 2021.

A edição portuguesa do Red Bull Flick conta com o apoio da OMEN e da AOC.

RED BULL FLICK 2021

QUALIFICADORES: 19 setembro | 3 outubro

FINAL NACIONAL: 9 outubro

FINAL MUNDIAL: 19 a 20 novembro \ Helsínquia - Finlândia